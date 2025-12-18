Новую тяговую подстанцию «Трехгорка» запустили в Одинцовском округе

Мощность подстанции составляет 18 мегаватт, это необходимо для обеспечения стабильного тактового движения электропоездов на участке от станции Кунцево-1 до Одинцово. После запуска подстанции суммарная мощность всех энергообъектов, обслуживающих первый диаметр, достигла 156,2 мегаватт. Напряжение в контактную сеть от новой подстанции уже подано.

Добавим, что в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 декабря изменится движение поездов МЦД-1 и «Аэроэкспрессов» в аэропорт Шереметьево. После 23:00 до 06:00 интервалы движения будут увеличены: на участке от станции Одинцово до станции Белорусская — до часа, от станции Белорусская до станции Лобня — до 30 минут.

Часть поездов «Аэроэкспресс» будет следовать укороченным маршрутом от и до станции Савеловская. Добраться до аэропорта Шереметьево можно будет на автобусе от станции метро «Ховрино» — № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D). Представители «РЖД» планируют выполнить работы по модернизации контактной сети.