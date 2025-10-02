Новую теплосеть запустят в микрорайоне Новлянский в Воскресенске на этой неделе
Глава городского округа Воскресенск и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром теплоэнерго МО» Станиславом Маржоховым. Главной темой стали работы по обновлению системы теплоснабжения в округе.
После совещания участники выехали в микрорайон Новлянский, где выполняется плановое переключение подачи тепла и горячей воды со старых сетей на новые.
По словам подрядчиков, все работы подходят к завершению — в ближайшие сутки переключение будет окончено и начнется заполнение системы.
«Хотел бы поблагодарить за помощь, оказанную в ходе этих работ. У нас задействовано порядка ста человек: 43 монтажника, 38 сварщиков, а также девять единиц техники. Работы уже подходят к концу. За сутки завершим работу, и начнется заполнение системы. Мы прилагаем все усилия, чтобы в дома жителей как можно скорее вернулось тепло и горячая вода», — подчеркнул Станислав Маржохов.