Новую теплосеть между котельными проложат на Силикатной улице в Подольске

Систему теплоснабжения продолжают обновлять в Подольске. Сейчас новую теплосеть прокладывают на Силикатной улице. Модернизация позволит обеспечить теплом десятки домов.

Ход работ на Силикатной улице проверил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов. К обходу присоединились депутат горсовета Денис Бесогонов и активные жители.

«Ведем строительство почти 600 метров новой сети между двумя котельными. Первая, расположенная на Художественном проезде, обеспечивает теплом 14 многоквартирных домов. Вторая, в Сыровском тупике, 5а, еще 39 домов, а также школу, детский сад, поликлинику и Дом культуры. Сейчас здесь идет плановая подготовка к отопительному сезону», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Кроме того, четыре километра трассы проложат от котельной на Почтовой улице до домов на проспекте Юных Ленинцев. Глава округа добавил, что в планах закольцевать три котельные. Это позволит обеспечить надежность подачи тепла во всем микрорайоне.

Часть работ в этом направлении закончат к началу отопительного сезона в этом году. Весь объем работ должны выполнить за два года.

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