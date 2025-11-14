Новую технологию проведения итогового сочинения протестировали в Подмосковье

В Подмосковье 14 ноября прошла масштабная проверка обновленной технологии проведения итогового сочинения (изложения) для учеников 11-х классов. В Министерстве образования региона отметили, что задачей мероприятия было опробовать работу системы печати и последующего сканирования экзаменационных бланков прямо в школах.

Специалисты тестировали, насколько слаженно образовательные организации смогут выполнять полный цикл обработки документов на месте.

К апробации подключились 856 школ Московской области, а общее число участников достигло 38 701. На выполнение итогового сочинения (изложения) выпускникам отвели три часа 55 минут.

Далее обезличенные работы проверят эксперты муниципальных экзаменационных комиссий в электронной среде — через личные кабинеты на платформе ЕАИС ОКО.

На уровне школ обработку бланков планируют завершить к 21 ноября, а итоги выпускники увидят не позднее 24 ноября.

Полученные данные станут основой для анализа возможных трудностей, с которыми столкнулись школьники, и позволят педагогам скорректировать подготовку ребят к основному этапу написания итогового сочинения, запланированному на 3 декабря.

Напомним, что итоговое сочинение является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации, и каждому участнику необходимо получить «зачет».