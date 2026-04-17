Новую технологию освоил малый бизнес в Воскресенске

Компания из Воскресенска нарастила производственные мощности и перешла к полному циклу создания интерьерных изделий. Модернизация позволила осваивать сложные решения и заменить часть зарубежных поставок.

Российский рынок интерьерных изделий проходит этап структурных изменений. Уход иностранных поставщиков и рост требований со стороны строительных проектов формируют спрос на более сложные и комплексные решения внутри страны.

Компания INTERIOGLASS начала работу как мастерская по обработке стекла и зеркал. Со временем предприятие расширило профиль и стало работать с несколькими материалами. Сейчас в производстве используют стекло, керамогранит, металл и мебельные конструкции. Дополнительно выполняются покрасочные работы. Такой подход позволяет контролировать весь цикл — от разработки до выпуска готового изделия.

Производственная база занимает около тысячи квадратных метров и расположена на трех площадках. В парке оборудования есть станки с числовым программным управлением, лазерная резка, сварочные посты и гидроабразивные установки.

Одним из ключевых этапов развития стала покупка пятиосевого гидроабразивного станка стоимостью около 10 млн рублей. Оборудование работает под давлением до 4200 атмосфер и остается редким для малого бизнеса. Этот шаг отражает рост инвестиций в технологическое оснащение производственных компаний.

Модернизация открыла доступ к новым видам продукции. Компания начала выполнять проекты, которые ранее поставлялись преимущественно из-за рубежа. В их числе интеграция индукционных варочных панелей под керамогранит и создание сложных интерьерных решений для корпоративных заказчиков. Среди реализованных задач — изготовление энергосберегающих стеклопакетов для реконструкции Московского ипподрома.

«Мы видим устойчивый спрос на индивидуальные проекты и технологически сложные изделия. Это требует постоянного обновления оборудования и расширения компетенций», — сказал представитель компании.

Изменения затронули и структуру спроса. Покупатели реже выбирают бюджетные решения и фотопечать. Вместо этого растет интерес к премиальным материалам, лаконичному дизайну и долговечности. Эти тенденции формируют новые ориентиры для развития производства и стимулируют дальнейшее расширение продуктовой линейки.