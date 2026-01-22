Новую технологию аэрации воды внедрили на водозаборном узле в Наро-Фоминске

На водозаборном узле «Елагино» в Наро-Фоминске начала работать новая технология аэрации. Она позволяет обогатить воду кислородом.

Это обязательный и очень важный этап подготовки питьевой воды перед ее подачей в жилые дома.

Теперь в жидкость попадает столько кислорода, сколько необходимо, чтобы удалить из нее растворенное железо.

Специальные компрессоры работают умном режиме. Они наполняют резервуар кислородом всего за 40 секунд. После этого оборудование автоматически отключается на шесть минут, в течение которых система расходует накопленный запас. Это дает возможность точно рассчитать дозировку воздуха и исключить перегрузку очистной системы.

Новая схема работы дает сразу несколько важных преимуществ. Во-первых, компрессоры не перегреваются, что продлевает срок их службы. Во-вторых, нововведение предотвращает возможные сбои. Кроме того, в систему не попадает лишний воздух, а воздухоотводчики работают в щадящем режиме.

Новая технология делает всю систему надежнее и стабильнее, что напрямую влияет на качество и бесперебойность подачи воды в дома.