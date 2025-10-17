Новую технику закупили для коммунальных служб в Сергиевом Посаде

Парк коммунальной техники Сергиево-Посадского округа пополнился новой комбинированной машиной КО-560 на базе КАМАЗ. Технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Машина оснащена илососным и каналопромывочным оборудованием и предназначена для санитарной очистки колодцев и городской канализации.

«У рабочего автомобиля — двойные характеристики: насос и каналопромывочная система для устранения аварийных засоров на сетях централизованного водоотведения, на ливнеотводах и промывки систем», — сказал Александр Винников, эксперт коммунального отдела администрации Сергиево-Посадского округа.

Рабочие будут использовать машину для ликвидации засоров. Использование техники улучшит качество обслуживания канализационных сетей.