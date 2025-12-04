Новую технику получило коммунальное предприятие в Волоколамске

Два современных манипулятора на базе КамАЗа поступили в распоряжение «Волоколамского ПТП РЖКХ». Новая спецтехника значительно усилила техническую базу предприятия.

Кран-манипулятор имеет грузоподъемность восемь тонн и вылет стрелы 20 метров. По сути, он заменяет сразу несколько единиц техники, что позволит не только быстрее решать производственные задачи, но и оказывать платные услуги.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что ранее при ремонтных работах и замене скважин приходилось арендовать технику. «Теперь будем справляться своими силами — поднимать глубинные насосы, перевозить железобетонные изделия и другие грузы», — отметила руководитель муниципалитета. Она поблагодарила за поддержку и оснащение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Недавно Волоколамский округ также получил две машины, укомплектованные необходимым ремонтным оборудованием, для оперативного устранения аварийных ситуаций. Одна поступит в городскую теплосеть, вторая — в водоканал.