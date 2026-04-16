Новую технику получили пожарные подразделения Ленинского округа

В пожарно-спасательную часть № 28 города Видное Ленинского округа поступила новая высокопроходимая автоцистерна АЦ 3,0-40 на шасси «Урал NEXT 4320». Еще одна единица техники — автоцистерна АЦ 4,0-40 на базе КАМАЗ — направлена в подразделение поселка Развилка.

Автоцистерна АЦ 3,0-40 на базе «Урал NEXT 4320» предназначена для доставки к месту происшествия до трех кубометров воды и пенообразователя. Машина оснащена современным насосным оборудованием, системой прожекторного освещения с дистанционным управлением, а также адаптирована для работы в условиях бездорожья. В кабине предусмотрены места для размещения до семи человек, установлены системы климат-контроля и помощи водителю.

«Эти автоцистерны отличаются улучшенной эргономикой и более удобным размещением личного состава. Машины оснащены современным аварийно-спасательным оборудованием, включая медицинские укладки и спинальные щиты, что позволяет оказывать помощь пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Отдельно отмечу высокую проходимость техники, что особенно важно при работе в труднодоступной местности и при тушении природных пожаров», — сказал заместитель начальника второго спасательного отряда федеральной противопожарной службы Александр Сотников.

Обновление парка позволило усилить готовность подразделений к реагированию на пожары и дорожно-транспортные происшествия. В 2025 году в подразделения Ленинского округа также поступили две единицы пожарной техники. Общая группировка сил и средств составляет 43 человека личного состава и 20 единиц техники, из которых 20 человек и семь единиц техники относятся к пожарно-спасательному гарнизону.