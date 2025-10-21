Новую технику получили коммунальщики Егорьевска

«Особую гордость вызывает приобретение современной илососной машины, предназначенной для качественной и оперативной очистки канализационных колодцев. Эта машина также незаменима для откачки и транспортировки ила и жидких отходов, что особенно важно для поддержания чистоты и санитарного состояния городской среды. Ранее для выполнения подобных работ приходилось прибегать к услугам сторонних организаций, что увеличивало сроки и стоимость обслуживания», — сообщили специалисты предприятия.

Еще одним приобретением стала специализированная машина для прочистки и промывки подземных трубопроводов. Благодаря этой технике, коммунальные службы смогут бороться с засорами и отложениями в трубах. Вся поступившая техника является отечественной разработкой. В дополнение к специализированным машинам, «Инженерные сети» получили новый экскаватор-погрузчик, представляющий собой многофункциональный трактор. Эта универсальная машина позволит специалистам предприятия решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом, обслуживанием и строительством коммуникаций на территории всего муниципалитета. Экскаватор-погрузчик пригодится при проведении земляных работ, погрузке и транспортировке материалов, а также при выполнении других видов работ, необходимых для поддержания городской инфраструктуры в надлежащем состоянии.