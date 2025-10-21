Новую технику получили коммунальщики Егорьевска
Муниципальное предприятие «Егорьевские инженерные сети» получило пополнение парка специализированной техники. Поступление новой техники позволит выполнять широкий спектр задач самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.
«Особую гордость вызывает приобретение современной илососной машины, предназначенной для качественной и оперативной очистки канализационных колодцев. Эта машина также незаменима для откачки и транспортировки ила и жидких отходов, что особенно важно для поддержания чистоты и санитарного состояния городской среды. Ранее для выполнения подобных работ приходилось прибегать к услугам сторонних организаций, что увеличивало сроки и стоимость обслуживания», — сообщили специалисты предприятия.
Еще одним приобретением стала специализированная машина для прочистки и промывки подземных трубопроводов. Благодаря этой технике, коммунальные службы смогут бороться с засорами и отложениями в трубах. Вся поступившая техника является отечественной разработкой. В дополнение к специализированным машинам, «Инженерные сети» получили новый экскаватор-погрузчик, представляющий собой многофункциональный трактор. Эта универсальная машина позволит специалистам предприятия решать широкий спектр задач, связанных с ремонтом, обслуживанием и строительством коммуникаций на территории всего муниципалитета. Экскаватор-погрузчик пригодится при проведении земляных работ, погрузке и транспортировке материалов, а также при выполнении других видов работ, необходимых для поддержания городской инфраструктуры в надлежащем состоянии.