Новую технику и оборудование закупят для колледжа «Энергия» в Балашихе

В Подмосковном колледже «Энергия» активно ведутся работы по обновлению инфраструктуры и созданию комфортных условий для студентов. В ближайшее время планируется закупка современного оборудования и мебели, полностью имитирующих интерьер ресторана, что позволит студентам максимально погрузиться в профессиональную среду.

В 2024 году завершился капитальный ремонт поварской лаборатории: обновлены коммуникации, проведен ремонт стен и потолков, заменены окна.

Кроме того, сейчас завершаются работы в токарно-фрезерной мастерской. В 2025 году в колледже запланирован ремонт других мастерских, включая учебные классы и лаборатории для теоретической подготовки. Также будет модернизировано футбольное поле: появятся трибуны, сетка и освещение, что сделает занятия спортом еще более комфортными.

«Глава округа следит за развитием нашего колледжа и всячески помогает нам уже много лет. Мы благодарны за поддержку и внимание к образовательным проектам», — отметил исполняющий обязанности директора колледжа Константин Подоляк.

Глава Балашихи Сергей Юров посетил учреждение, ознакомился с текущими работами и обсудил с руководством колледжа перспективы дальнейшего сотрудничества с предприятиями округа. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» колледж «Энергия» готовит высококвалифицированные кадры для ключевых предприятий региона, таких как «Рубин» и «Криогенмаш».

Программа объединяет порядка 40 предприятий Московской области, работающих в сферах машиностроения, радиоэлектроники, металлургии и сельского хозяйства. Благодаря этому студенты колледжа получают не только теоретические знания, но и практический опыт на ведущих предприятиях региона.

Модернизация инфраструктуры и развитие образовательных программ делают колледж «Энергия» важным центром подготовки специалистов для экономики Подмосковья.