Новую технику для тушения пожаров закупили в Подмосковье. Это грузопассажирские автомобили, оснащенные водоподающим устройством. Они будут перевозить специалистов во время патрулирования.

По словам главы регионального Комлесхоза Евгения Агулова, автомобили УАЗ-390945 «Фермер» оснащены противопожарным оборудованием, которое позволяет быстро тушить небольшие очаги возгорания и сдерживать распространение огня.

«Каждый автомобиль оснащен водоподающим устройством, съемной емкостью для воды объемом 500 литров, высоконапорной самовсасывающей мотопомпой, противопожарной установкой высокого давления, пожарными рукавами и стволами, ранцевыми огнетушителями, бензопилой, ранцевой лесопожарной установкой», — рассказал он.

Машины закупили в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» за счет бюджетных средств. В ближайшее время автомобили поступят на лесопожарные станции.