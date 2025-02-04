Новую технику для охраны лесов Подмосковья приобретут в 2025 году

Автопарк лесопожарных формирований Комитета лесного хозяйства Подмосковья обновят в 2025 году. На закупку новой техники направят почти 130 миллионов рублей.
«На закупку техники и оборудования для охраны лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий из регионального бюджета выделено почти 130 миллионов рублей», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
На эти средства планируется приобрести малые лесопатрульные комплексы, тягачи с полуприцепами для транспортировки спецтехники и другие машины.
Поставки планируется выполнить до начала активной фазы пожароопасного сезона.
В 2024 году на вооружение лесопожарных формирований Комлесхоза поступили новая техника и оборудование на общую сумму свыше 250 миллионов рублей.
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