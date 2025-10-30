Новую технику для обслуживания коммунальных сетей доставили в Подольск

В Подольске продолжается обновление парка коммунальной техники при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новые единицы получили для промывки канализационных и водопроводных городских сетей и обслуживания теплосети.

В распоряжение МУП «Водоканал» Подольска поступили две каналопромывочные машины. Они помогут быстрее устранять засоры, качественно прочищать ливневку и поддерживать стабильную работу городских сетей.

Перед этим дежурным бригадам в распоряжение также передали две новые «Газели», каждая рассчитана на семь человек. Машины оборудованы инструментами, генераторами и гидравлическими станциями.

Система ГЛОНАСС нового поколения отслеживает их местоположение, а на бортах нанесены QR-коды с телефонами диспетчерской для связи. Помимо этого, «Подольская теплосеть» получила новый экскаватор.