Новую технику для коммунальных служб закупили в Богородском округе

Почти 50 ручных бензиновых роторов снегоуборщиков, пескоразбрасыватели и две комбинированные дорожные машины появились у коммунальных служб Богородского округа. Их закупили муниципалитет и министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Помимо предоставления обновленной снегоуборочной техники, представители министерства провели проверку готовности коммунальных служб к зимнему сезону. Особое внимание уделили наличию и состоянию техники и запчастей для нее, инвентаря и расходных материалов, средств малой механизации.

Недочетов у коммунальных служб Богородского округа не выявили.

Ранее руководство и сотрудники коммунальных служб посетили завод по производству снегоуборщиков в Нижегородской области. В рамках выездного семинара им продемонстрировали производство, сборку, провели обучение принципам правильной эксплуатации, обслуживания и ремонта спецтехники.

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