Новую технику для тушения лесных пожаров закупили в Подмосковье

Новую лесопожарную технику закупили в Подмосковье. Это патрульные комплексы, которые будут доставлять специалистов к местам возгораний.

По словам главы Комлесхоза Евгения Агулова, филиалы «Мособллес» получили три малых лесопатрульных комплекса.

«Автомобили на базе УАЗ-266224 „Профи“ позволяют лесничим выполнять свои обязанности по патрулированию лесного фонда и борьбе с лесными пожарами более эффективно. Для это комплексы оснащены всем необходимым», — сказал он.

Автомобили предназначены для патрулирования и доставки пожарных и оборудования.

Технику закупили за счет бюджетных средств. В этом году регион также приобретет для филиалов учреждения 10 тракторов.