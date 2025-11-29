Новую танцплощадку построят в городском парке в Красногорске

В городском парке Красногорска продолжается строительство новой танцевальной площадки на месте, где еще с начала 60-х годов собирались любители танцев. В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что проект направлен на возрождение старых традиций и создание удобного пространства для отдыха.

Площадка будет занимать около 200 квадратных метров. Сейчас по ее периметру устанавливают навес, который защитит посетителей от непогоды. Под ним разместят три зоны: качели, лавочки для отдыха и столы для игры в шахматы.

Сборку металлоконструкций планируют завершить уже в воскресенье, а полностью работы должны закончиться до 30 ноября. После установки конструкции строители приступят к отделке деревянными панелями, чтобы площадка гармонично вписалась в природный ландшафт.

Одновременно идет укладка танцевального настила. На объекте ежедневно работают около 14 специалистов и машин. Это позволяет вести работы быстро и качественно.