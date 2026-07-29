Новую столовую построят на заводе «Акрихин» в Богородском округе в этом году

На территории фармацевтического предприятия «Акрихин» в Старой Купавне Богородского округа построят новую столовую для персонала. Она рассчитанная на 300 посетителей ежедневно.

Двухэтажное здание площадью около 1,4 тысячи квадратных метров имеет 100 посадочных мест, а благодаря трехсменному режиму сможет обслуживать до 300 человек в день. Планируется ежедневно готовить более 3,5 тысячи порций. Пищеблок будет работать без выходных и праздников по принципу самообслуживания.

В меню войдут салаты, первые и вторые блюда, горячие и холодные напитки. Производство организуют по полному циклу — от обработки сырья до финальной подачи. Обслуживать объект будут двадцать два сотрудника.

Готовность здания в настоящий момент достигла 80%. Рабочие монтируют внутренние инженерные коммуникации и выполняют отделку. На площадке задействованы двадцать человек. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2026 года. Ход работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области.