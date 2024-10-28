Новую стену памяти с именами героев откроют на Аллее Славы в Дмитрове

В Дмитрове завершается реконструкция Аллеи Славы. В ее рамках откроют обновленную стену памяти с именами героев.

Пешеходную зону аллеи открыли в ноябре 2001 года. Здесь высадили каштаны, у каждого из которых установили памятные таблички с именами Героев Советского Союза, России, полных кавалеров ордена Славы, почетных граждан города.

В ходе реконструкции их перенесут на специально оборудованную стену памяти. Вместо брусчатки на пешеходной части аллеи уложат асфальт с выделенной полосой для велосипедистов.

«Мы ее постарались максимально расширить для удобства как пешеходов, так и велосипедистов, которые будут ездить. Сейчас на всей протяженности уложены бортовые камни, я думаю, что до конца недели они сделают подстилающие слои, и уже будут асфальтировать», — прокомментировал директор МКУ «ЖКХ и благоустройство» Роман Никитюк.