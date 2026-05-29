Новую станцию водоподготовки в деревне Савельево откроют в Истре

Сейчас на объекте проводится обвязка технологического оборудования — ключевой этап, который связывает отдельные элементы в единую систему, полностью готовую к работе. Производительность станции в Савельеве составит около 680 кубических метров в сутки.

Новая станция — отечественного производства, она работает в автоматическом гидравлическом режиме без использования электроэнергии и химических реагентов, исключительно за счет кинетической энергии потока воды. Такая технология позволяет эффективно удалять механические примеси и все виды железа, приводя качество воды в полное соответствие требованиям СанПиН.

Кроме того, после сдачи объекта в эксплуатацию это позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей четырех многоквартирных домов, котельную, а также почти 300 человек, проживающих в частном секторе.

Также в текущем году аналогичные станции обезжелезивания будут установлены на водозаборных узлах в деревнях Мартюшино, Сафонтьево и Рождествено.