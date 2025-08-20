Новую станцию водоподготовки построят в Орехово-Зуеве

В поселке Верея полным ходом идет строительство станции водоподготовки, завершение которого запланировано к Новому году. Инфраструктурный объект призван обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой, соответствующей всем современным стандартам.

В настоящее время строители завершили монтаж каркаса павильона и активно готовятся к обшивке его ограждающими панелями. Будущая станция водоподготовки будет представлять собой комплекс из двух частей. В первом помещении будут расположены резервуары с чистой, подготовленной для подачи потребителям водой. Во втором помещении разместятся три фильтра, станция второго подъема, а также системы автоматики и обеззараживания воды.

По словам специалистов, особенностью новой станции водоподготовки является то, что она представляет собой полностью автоматизированный комплекс. Благодаря современным технологиям, станция будет обеспечивать стабильное качество воды, производя до 1,5 тысячи кубических метров чистой воды в сутки. Уже к Новому году жители смогут пользоваться чистой питьевой водой, полученной с использованием нового оборудования.