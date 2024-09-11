Новую станцию водоочистки запустят микрорайоне Заречье в Ногинске осенью

Пусконаладочные работы ведутся на новой станции водоочистки в микрорайоне Заречье в Ногинске. Этой осенью около 30 тысяч жителей будут обеспечены чистой водой.

На объекте установили большую фильтрационную станцию и другое оборудование, провели монтаж коммуникаций, построили насосную станцию второго подъема. На участке установлены два резервуара с чистой водой объемом по 1,5 тысячи кубических метров. Они служат для выравнивания потока воды и стабилизации ее подачи в сеть.