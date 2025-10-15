Новую станцию водоочистки установили в многоквартирном доме в Волоколамске

Первая современная станция водоочистки появилась в доме № 20 на Пороховской улице. В работоспособности системы лично убедилась, побеседовав с жильцами, глава муниципального округа Наталья Козлова.

Производительность полностью автоматизированной станции составляет 15 кубометров в час. Оборудование не требует постоянного контроля, что снижает расходы. В основе технологии — каскадная аэрация и фильтры тонкой очистки. Теперь из кранов в квартирах идет чистая питьевая вода, соответствующая санитарным нормам. Жильцы отметили, что исчезли ржавчина и неприятный запах.

Наталья Козлова рассказала, что пилотный проект по установки станции был реализован в рамках муниципальной программы. «Люди довольны — вода действительно стала лучше, можно пить прямо из-под крана. Мы продолжим развивать систему водоочистки», — пообещала глава Волоколамского округа.

Наталья Козлова попросила специалистов перенастроить систему, чтобы промывка шла в дневное время, а не ночью. Это сделало работу станции тише и комфортнее для жильцов.