Новую станцию очистки воды установят в Коломне

Станцию водоочистки в 2025 году установят на водозаборном узле в селе Лукерьино. Работы пройдут в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Жители Коломны и Озер в основном получают воду с подземного Подольско-Мячковского горизонта, который характеризуется повышенным содержанием природного железа. Для соответствия воды нормативам она должна пройти несколько несколько стадий очистки, в том числе обезжелезивание. На выходе получается чистая вода, соответствующая всем нормам.

На территории муниципалитета расположено 122 водозаборных узла. Активная работа по приведению в нормативное состояние систем водоснабжения ведется с 2017 года. Особое внимание уделяют удалению из воды примесей железа.

Заместитель главы Коломны Дмитрий Ходасевич рассказал, что в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в округе установили 46 станций очистки воды. Следующая после Лукерьино станция появится в последующие годы в Нижнем Хорошове.