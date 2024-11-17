Новую станцию очистки воды откроют в Истре к декабрю 2024 года

Готовность станции водоочистки в истринском селе Новопетровское достигла 65%. Откроют ее в декабре этого года, и жители получат долгожданную чистую воду.

Водозаборный узел возвели еще в 1964 году, с тех пор объект не ремонтировали. В октябре этого года здесь начали строить станцию обезжелезивания. Также модернизируют насосную станцию, там заменят все коммуникации. Производительность станции водоподготовки 1500 кубических метров воды в сутки. Она полностью работает в автоматическом режиме — перебоев быть не должно. Воду очищают безреагентным способом.

Еще пять станций появились в других населенных пунктах округа. Все они одного типа, но в Новопетровском ее немного изменили: резервуар чистой воды там наземного типа, поэтому систему очистки увеличили. Новая станция обезжелезивания обеспечит чистой водой более 8000 жителей и важные социальные объекты: две школы, два детских сада и больницу.

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