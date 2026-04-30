Новую станцию обезжелезивания воды запустят в Истре в августе 2026 года

В деревне Мартюшино активно ведется строительство станции обезжелезивания. Подрядная организация уже выполнила основной блок монтажных работ.

Особенностью нового объекта станет его технологическая начинка. Станция будет оснащена инновационной системой водоочистки, которая гарантирует эффективное удаление механических примесей и всех видов соединений железа.

Специалисты уже полностью отсыпали подушку, установили фундамент и смонтировали металлический каркас и возвели стены из сэндвич-панелей. Теперь рабочие займутся устройством кровли, прокладкой электрических сетей, установкой внутреннего оборудования и последующей врезкой в общую сеть.

Все оборудование новой станции — от фильтрующих элементов до насосов — произведено на предприятиях Подмосковья

Ввести станцию в эксплуатацию планируют в конце августа 2026 года.