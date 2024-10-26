Новую станцию обезжелезивания открыли в деревне Карцево под Истрой

В Карцево теперь будет чистая вода, там установили систему обезжелезивания. Благодаря этому качество воды улучшится почти для 300 жителей деревни.

В деревне Карцево, которая находится в городском округе Истра, завершили установку новой станции очистки воды от железа. Этот водозаборный узел был построен в 1967 году. Из-за сильного износа он был признан аварийным и требовал замены.

Новая станция очистки воды от железа имеет производительность до 500 кубических метров воды в сутки. Также на узле установили новые резервуары для чистой воды и насосную станцию.

Станция работает в автоматическом режиме, это позволяет экономить электроэнергию за счет использования кинетической энергии. Материалы для нее полностью произведены в России на предприятии в Кубинке. Гарантия на оборудование составляет пять лет, что свидетельствует о высоком качестве и надежности установки.

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