Новую станцию МЦД-3 построят в Химках в 2028 году

Станция «Монумент» появится на перегоне между действующими остановками Химки и Молжаниново — в районе Ленинградского шоссе, рядом с жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы», а также с торговым центром «Мега Химки». Подрядчик «РЖДстрой» уже установил ограждение на месте будущей стройки.

По данным Федерального агентства железнодорожного транспорта, разработка проектной документации на строительство этой железнодорожной станции ведется с 2024 года. Завершить работы планируют во втором квартале 2028 года.

Станция будет выполнена по типовому проекту Московских центральных диаметров и включит в себя вестибюли, крытый надземный переход и платформы с навесом. Новая остановка станет важным транспортным узлом для целого микрорайона в Химках. Она позволит десяткам тысяч жителей сократить время в пути до работы и обратно, а также поможет разгрузить Ленинградское шоссе и уменьшить пробки в часы пик.

Остановочный пункт назван в честь монумента «Ежи», который расположен на 23-м километре Ленинградского шоссе в Химках. Название выбрали жители в ходе голосования на портале «Госуслуги».