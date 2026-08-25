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    Новую спортплощадку открыли в селе Каменском в Наро-Фоминском округе

    Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

    Торжественное открытие состоялось 24 августа. На поле размером 38 на 20 метров можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол и гандбол.

    Это место хорошо знакомо местным жителям — здесь и раньше собирались любители спорта, но возможности были совсем другими. Теперь площадка оборудована по современным стандартам: травмобезопасное покрытие, ограждение, вечернее освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

    Юные и взрослые спортсмены уже оценили новое пространство. Гости отметили, что такие современные оборудованные объекты — большая удача. Но общая площадка означает общую ответственность: не ломать, не сорить и не проходить мимо, если кто-то портит то, что сделано для всех.

    Площадку построили в рамках государственной программы при поддержке правительства Московской области. Это уже не первый объект — в прошлом году такая же площадка появилась в Апрелевке.