Новую спортивную зону открыли в Раменском округе

В поселке Гжельского кирпичного завода Раменского городского округа состоялось открытие новой современной воркаут-площадки. Объект стал частью системной работы по развитию спортивной инфраструктуры муниципалитета, направленной на создание условий для активного отдыха жителей в шаговой доступности от дома.

На новой площадке установлены турники, скамья для пресса, гимнастические кольца и другие элементы для занятий уличной гимнастикой. Для безопасности пользователей оборудовано резиновое покрытие. Пространство предназначено как для профессиональных тренировок, так и для любительских занятий спортом на свежем воздухе.

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев, лично оценивший новый объект, отметил, что в прошлом году на этой территории была оборудована детская игровая площадка, а в текущем году завершено создание воркаут-зоны. По его словам, всего в округе насчитывается 19 спортивных и игровых площадок, включая 16 детских и 3 воркаут-площадки, при этом две из них модернизированы в территориальном управлении Гжель.

Юные жители поселка уже оценили новое пространство. Иван Шамонин, местный житель, отметил, что площадка очень понравилась, поскольку кроме стадиона в поселке не было других спортивных объектов, и теперь здесь можно интересно и с пользой проводить время, занимаясь спортом.

Открытие воркаут-площадки стало очередным шагом в развитии спортивной инфраструктуры Раменского округа, где современные спортивные объекты появляются в непосредственной близости от жилых домов, объединяя разные поколения для семейного и спортивного отдыха.