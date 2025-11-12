Новую спортивную зону благоустроили в парке «Подрезково» в Химках

На обновленной территории появились несколько площадок для активного отдыха и спортивных занятий — зоны памп-трека и скейт-парка, а также площадка для настольного тенниса.

«Жители обращались с просьбой обустроить эту территорию, и мы постарались реализовать их пожелания. Всего за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости. Уверен, что новая спортивная зона станет популярным местом отдыха и притяжения для жителей Подрезкова и всего округа», — отметил руководитель МБУ «Объединенная дирекция парков» в Химках Георгий Шишкин.

Территория оснащена современными системами освещения и видеонаблюдения проекта «Безопасный регион». Здесь также установлены новые лавочки, урны и велопарковка.

«Открытие новой спортивной зоны в парке „Подрезково“ — это по-настоящему радостное событие и яркий пример нашей совместной работы с жителями! Мы видим, как благодаря активному участию химчан и реализации подобных проектов, наши парки преображаются, становясь еще более современными и функциональными. Такие проекты — инвестиции в здоровье наших детей и молодежи, в их активный досуг и, конечно, в развитие комфортной городской среды», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

В химкинской Дирекции парков сообщили, что работы на территории велись два месяца, и строительство объекта было завершено в плановые сроки.