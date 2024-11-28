Новую спортивную площадку в Свердловском откроют в декабре 2024 года

Депутаты проверили строительство спортивного комплекса на улице Дзержинского в поселке Свердловский в рамках Народной программы. Работу подрядчика проконтролировали председатель Совета Татьяна Голод и депутат Альбина Штатнова.

Депутаты проверили качество резинового покрытия. Партийцы уверенны, что объект станет привлекательным для профессиональных атлетов и любителей спорта. Жители с нетерпением ждут момента, когда откроется новый стадион.

«Для юных жителей и их родителей, а также для подростков, молодежи и людей старшего поколения это будет отличная возможность для поддержания физической формы и укрепления здоровья», — сказала Татьяна Голод.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».