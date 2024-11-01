Новую спортивную площадку установят в деревне Лешино

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел инспекцию хода работ по благоустройству зоны отдыха у пруда в деревне Лешино. Эти мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики».

В рамках проекта в зоне отдыха будут обустроены пешеходные дорожки и спортивная площадка площадью более 100 квадратных метров. На объекте будет уложено бесшовное резиновое покрытие, установлены инвентарь для занятий спортом, ограждения, информационный стенд и лавочки. Также планируется озеленение прилегающей территории, что создаст комфортную и привлекательную обстановку для отдыхающих.

Сейчас уже завершен монтаж уличного освещения и устройство асфальтобетонного основания для площадки и пешеходных дорожек. Работы по установке оборудования продолжаются.

Данный проект направлен на создание качественной и безопасной инфраструктуры для активного отдыха, что особенно важно для семей и молодежи. Благоустроенная зона станет местом притяжения для жителей и гостей деревни, способствуя укреплению общественных связей и развитию местного самоуправления.

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