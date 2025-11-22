Новую спортивную площадку установили в поселке Малино в Ступине
В поселке Малино городского округа Ступино открыли современную спортивную многофункциональную площадку. Комплекс включает хоккейную коробку с воротами для мини-футбола и хоккея, баскетбольные кольца, волейбольные опоры.
В церемонии открытия принял участие глава городского округа Сергей Мужальских.
«У нас сегодня знаменательное, важное событие для поселка Малино. Жители просили установить спортивную площадку, мы сделали. Сегодня в торжественной обстановке мы ее открыли. Это универсальная спортивная площадка, на которой можно заниматься футболом и баскетболом, играть в хоккей», — сказал Сергей Мужальских.
Площадь нового комплекса — 26×58 метров. Снаружи благоустроили территорию и заасфальтировали дорожки, а также установили современное освещение.
Учащиеся Малинской школы провели товарищеские матчи. Юным спортсменам вручили медали и кубки.
Открытие посетили муниципальные депутаты и активисты движения «Волонтеры Подмосковья». Они отметили, что новый объект станет местом, где жители смогут поддержать свою физическую форму и пообщаться друг с другом.