Новую спортивную площадку установили в поселке Малино в Ступине

В поселке Малино городского округа Ступино открыли современную спортивную многофункциональную площадку. Комплекс включает хоккейную коробку с воротами для мини-футбола и хоккея, баскетбольные кольца, волейбольные опоры.

В церемонии открытия принял участие глава городского округа Сергей Мужальских.

«У нас сегодня знаменательное, важное событие для поселка Малино. Жители просили установить спортивную площадку, мы сделали. Сегодня в торжественной обстановке мы ее открыли. Это универсальная спортивная площадка, на которой можно заниматься футболом и баскетболом, играть в хоккей», — сказал Сергей Мужальских.

Площадь нового комплекса — 26×58 метров. Снаружи благоустроили территорию и заасфальтировали дорожки, а также установили современное освещение.