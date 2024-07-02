Новую спортивную площадку построили в Яхроме

Новую дворовую спортплощадку для игры в футбол открыли в Яхроме. Игровую зону обнесли забором и постелили безопасное покрытие.

С юными любителями футбола на открытии площадки встретился глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он пообщался с детьми и угостил их бесплатным мороженным.

«Была сделана площадка в рамках программы „Спорт Подмосковья“. И она является частью более глобальной национальной программы „Спорт. Норма. Жизни“. На площадку были выделены областные средства с софинансированием Дмитровского городского округа», — рассказала начальник управления физической культуры и спорта Дмитровского городского округа Наталия Колетвинова.