Новую спортивную площадку открыли в Ногинске

Новая спортивная площадка появилась в микрорайоне Заречье, на улице Белякова в Ногинске. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель главы Богородского округа Алексей Щаулин, по чьей личной инициативе и был построен данный объект.

«Спорт в каждый двор» — под таким девизом состоялось открытие новой спортивной площадки. Мастер-класс для ребят провели тренеры футбольного клуба «Витязь» и женской баскетбольной команды «Спартак».

По словам Алексея Щаулина, сама идея родилась еще три года назад. В рамках проекта уже построены три площадки — в Ногинске, Электроуглях и Ногинске-9. На каждой можно играть в футбол, баскетбол, хоккей и волейбол. Установлены тренажеры, турники, теннисные столы. Объекты оборудованы современными раздевалками. А главное — с детьми бесплатно будут заниматься профессиональные тренеры.

«Убежден: спорт должен быть доступен каждому ребенку. Поэтому мы создаем современные площадки, где дети могут бесплатно тренироваться рядом с домом, независимо от финансовых возможностей семьи», — подчеркнул первый заместитель главы Богородского округа.

Все объекты созданы на внебюджетные средства. В планах — строительство еще семи площадок в разных населенных пунктах Богородского округа.