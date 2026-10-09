Новую спортивную площадку открыли в Можайске

В деревне Клементьево завершены все работы по возведению универсальной спортивной площадки. Новый объект размером 40 на 20 метров стал многофункциональным и предназначен для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом.

Подрядная организация выполнила весь необходимый объем работ: провела планировку территории, сняла верхний слой почвы, уложила геотекстиль, песчаную подушку, щебень и асфальт. Также установлено надежное ограждение и малые архитектурные формы. Финишным этапом стала укладка современного травмобезопасного прорезиненного покрытия, которое обеспечивает комфорт и безопасность во время занятий спортом.

«Вот и завершено возведение новой универсальной спортивной площадки — этот объект реализован в рамках проекта „Инфраструктура для жизни“ и станет отличным местом для занятий спортом и активного отдыха всех жителей», — сказал заместитель заведующего Территориальным отделом Клементьевский — Спутник Александр Какуркин.

В настоящее время работы продолжаются только в поселке Колычево. Территория там уже подготовлена, площадка заасфальтирована, и в скором времени подрядчики начнут монтаж самой хоккейной коробки.

Напомним, что проект был поддержан жителями в рамках программы инициативного бюджетирования.