Новую спортивную площадку открыли в Биокомбинатовской школе Лосино-Петровского

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав торжественно открыл новую универсальную спортивную площадку на территории Биокомбинатовской школы. Он также наградил тренеров-преподавателей благодарственными письмами, вручил кубок и медали детской сборной, победившей в местном футбольном турнире.

Спортсмены уже оценили новую спортивную зону, проведя там мастер-класс по прыжкам на скакалке и товарищеский матч.

«Теперь у нас есть еще одна точка притяжения для семейного отдыха и занятий спортом. В ближайшее время на месте установим информационную табличку с расписанием работы площадки», — сказал Сергей Джеглав.

Отметим, что работы по обустройству спортивной площадки выполнили в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Процесс строительства объекта контролировала администрация Лосино-Петровского, педагоги школы, а также ученики и их родители. Новая площадка стала частью масштабного проекта «Открытый стадион», который реализуют по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Там обустроили поле для футбола и установили баскетбольные кольца. Особое внимание уделили безопасности — покрытие выполнили из резиновой крошки, которая смягчает удар при падении. По периметру площадки установили освещение и ограждение. Кроме того, обустроили два входа: для учащихся школы и для всех желающих. При этом по просьбе жителей сохранили многолетние дубы.