Новую спортивную площадку открыли в академии туризма в Химках

Спортивные комплекс включает в себя три тематические зоны. Турники, брусья и тренажеры обустроили в секторе снарядов. В зоне досуга разместили столы для настольного тенниса и скамейки. Вблизи устроили сектор для командных игр. Теперь студенты академии смогут в любое время заниматься различными видами спорта.

«Мы давно планировали создать подобный большой спортивный объект, чтобы студенты могли проводить здесь время на перемене или во время занятий физкультурой. В будущем планируем открыть здесь небольшой тренировочный скалодром», — рассказал заведующий кафедрой физического воспитания академии Евгений Баранов.

Новую спортивный комплекс приветственными словами открыл ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.

«Сегодня наш большой праздник — День туризма. И именно в этот день мы открываем нашу многофункциональную площадку. Первая часть — зона отдыха, здесь стоят теннисные столы, скоро появятся лавочки. Рядом отдел для физкультуры и спорта. Наша главная гордость — игровая зона, где уже сегодня будут проходить соревнования между факультетами и филиалами», — сказал он.

После торжественной церемонии стартовали первые соревнования по волейболу, троеборью на тренажерах и настольному теннису.

Отметим, открытие спортивного комплекса посвятили Всемирному дню туризма. В академии каждый год его отмечают с большим размахом. Выдающихся сотрудников учебного заведения, педагогов и студентов отметили почетными грамотами. Мероприятие завершили конкурсом туристской песни.

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