Новую спортивную площадку открыли на территории школы № 2 в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский на территории школы № 2 имени Дагаева открыли новое спортивное ядро. Обустройство многофункционального объекта — долгожданное событие для учеников и педагогов.

Ребята смогут заниматься мини-футболом, баскетболом и волейболом, воркаутом, бегом и прыгать в длину.

«Теперь наши школьники смогут полноценно заниматься физкультурой на современном оборудовании, развивая свои спортивные навыки и укрепляя здоровье. Последнее, как известно, — самое главное!» — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Волейболисты поблагодарили администрацию округа за долгожданный стадион.

«Теперь ребята будут с удовольствием заниматься своим любимым спортом, а преподаватели будут с удовольствием тренировать своих воспитанников», — поблагодарила жительница города.