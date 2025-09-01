Новую спортивную площадку открыли на территории школы № 2 в Лосино-Петровском
В городском округе Лосино-Петровский на территории школы № 2 имени Дагаева открыли новое спортивное ядро. Обустройство многофункционального объекта — долгожданное событие для учеников и педагогов.
Ребята смогут заниматься мини-футболом, баскетболом и волейболом, воркаутом, бегом и прыгать в длину.
«Теперь наши школьники смогут полноценно заниматься физкультурой на современном оборудовании, развивая свои спортивные навыки и укрепляя здоровье. Последнее, как известно, — самое главное!» — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.
Волейболисты поблагодарили администрацию округа за долгожданный стадион.
«Теперь ребята будут с удовольствием заниматься своим любимым спортом, а преподаватели будут с удовольствием тренировать своих воспитанников», — поблагодарила жительница города.