Новую спортивную дисциплину ввели в рамках школьной лиги в Балашихе

Идея дисциплины родилась после успешного включения в прошлом сезоне «Битвы физруков» — соревнований преподавателей физкультуры, где учителя округовых школ соревновались в двух дивизионах, «Север» и «Юг». Тогда организаторы заметили живой интерес детей и решили расширить формат, вовлекая в соревнования родителей. Осенью на стадионе «Орион» прошли семейные эстафеты, получившие широкий отклик, что и подтолкнуло к созданию отдельной дисциплины для родителей, рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

Теперь родители могут заявляться в дисциплины Балашихинской школьной лиги независимо от того, участвуют ли их дети в проекте. В новом сезоне предусмотрено шесть видов спорта. Первые соревнования проводятся по системе плей‑офф, а победители будут определены к концу декабря. Следующие дисциплины запланированы на февраль и март 2026 года.

Одной из первых команд, вышедших на площадку, стала женская волейбольная команда «Авангард» школы № 12. Ее капитан Маргарита Великодворская отметила, что команда тренировалась всего три недели по воскресеньям, получила поддержку со стороны мужчин из мужской команды и болельщиков — своих детей.