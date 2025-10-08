Новую спецтехнику получат коммунальные службы Солнечногорска

В городском округе появятся три современные машины для обслуживания инженерных сетей, в том числе — каналопромывочная машина и экскаватор-погрузчик до обслуживания коммунальных сетей. Их передача стала частью масштабной закупки Министерства ЖКХ Московской области за последние годы.

Каналопромывочная техника на базовом шасси КамАЗ-43253 поможет очищать канализационные сети и предотвращать возможные аварии, а экскаватор-погрузчик ELAZ BL 888 обеспечит проведение ремонта инженерных коммуникаций.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины. Помимо пополнения технического парка, важным фактором является эксплуатация машин, поэтому мы закрепили за каждой единицей конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техобслуживание. Всего за три года планируем выдать более 800 единиц», — сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Благодаря новой технике коммунальные службы смогут быстрее реагировать на неисправности и поддерживать системы в рабочем состоянии.

«Новая техника для обслуживания коммунальных сетей, предоставленная правительством Московской области, передана в ГУП „Мособлводоканал“ и будет работать на территории городского округа. Это облегчит выполнение наших задач, и мы выражаем благодарность за оказанную поддержку», — отметил первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов.

Всего в Подмосковье приобретено 350 единиц техники на сумму 3,6 миллиарда рублей. Из них 121 — автомобили АВР. Поставка машин будет осуществляться в несколько траншей до декабря этого года.