Новую специальность откроют в Губернском колледже Серпухова

В Губернском колледже городского округа Серпухов откроют новую специальность: «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Старт обучения наметили на 2025-2026 учебный год.

Освоившие новое направление выпускники получат квалификацию «техник» и смогут трудоустроиться, например, на такое престижное предприятие, как «Институт физики высоких энергий имени Анатолия Логунова Национального исследовательского центра „Курчатовский институт“» в Протвино. Это высшее учебное заведение стало главным партнером колледжа по федеральной программе «Профессионалитет».

Школьники во время экскурсии в институт увидели высокоточное оборудование и роботизированные станки, понаблюдали, как они работают. Также ребята побеседовали с сотрудниками учреждения образования, задали им интересующие вопросы.

Отметим, в серпуховском Губернском колледже в 2025-2026 учебном году откроют новую специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Специалистов уже ждут на предприятиях Большого Серпухова.

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