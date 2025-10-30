Новую современную котельную построят в Зарайске в 2026 году

Подготовка к строительству нового объекта теплоснабжения активно идет в муниципалитете. Работы уже стартовали на месте будущей котельной, которую введут в эксплуатацию в 2026 году.

Специальная техника очищает площадку и готовит ее к началу строительства. Проект станет значительным шагом вперед в модернизации системы теплоснабжения Зарайска.

Запланированная мощность новой котельной составит 23,3 мегаватта, что позволит обеспечить качественным теплом и горячей водой более 40 многоэтажных домов, в которых проживают около 3 тысяч семей, а также 24 социальных объекта, включая школы, детские сады и больницы.

Глава Зарайского округа Виктор Петрущенко рассказал, что параллельно ведется работа над ещеодной станцией в районе «Беспятово». За последние годы в округе было построено 16 новых блочно-модульных котельных, что стало возможным благодаря программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».