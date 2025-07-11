Новую скульптуру установили в парке «Жизненные ценности» в Дубне

В Дубне в Парке жизненных ценностей, расположенном рядом с Центром дополнительного образования «Дружба», появилась новая скульптура — Баба Яга. Фигура полностью завершена и окрашена.

Изображение яркой и колоритной старушки выполнено в традиционном стиле: с крючковатым носом, торчащими изо рта клыками, она сидит в ступе и держит в руках помело, производя впечатление немного устрашающего персонажа.

Баба Яга стала очередным героем среди скульптур, посвященных известным персонажам русских народных сказок. В парке уже можно увидеть Емелю с ведром и волшебной щукой, Медведя, несущего Машу в коробе, а также Золотую Рыбку.

Автор работ — педагог Центра дополнительного образования «Дружба» Андрей Хлопцов — намерен продолжать украшать парк новыми сказочными образами. Следующим персонажем может стать сестрица Аленушка.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что после капитального ремонта здания, выполненного в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы», территория вокруг центра также преобразилась.

По его словам, после возвращения с каникул ребята смогут по достоинству оценить обновленный облик любимого учреждения.

В парке высадили деревья и кустарники, проложили новые дорожки, разбили цветники и установили удобные садовые скамейки с надписями вроде «Скамейка для самых добрых» и «Скамейка для любящих».