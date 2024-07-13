Новую систему водоснабжения запустят в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках в июле

Строительство нового водорегулирующего узла в жилом комплексе «Новогорск-Парк» заканчивают в Химках. Обновленную систему запустят уже на следующей неделе. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды жильцам.

Для обновления системы сотрудники «Химкинского водоканала» установили железобетонное основание, проложили специализированные кабели. Работы прошли в рамках реализации инвестиционной программы. Новый узел позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение для более чем трех тысяч жителей.

«На следующей неделе мы заканчиваем работы в ЖК „Новогорск-Парк“ по водорегулирующему узлу. Сейчас производится заполнение емкостей, гидравлические испытания. В выходные дни проведем дезинфекцию этих емкостей, а потом промывку. Также сделаем отбор проб. К концу недели планируем запустить их в штатный режим», — прокомментировал директор «Химкинского водоканала» Дмитрий Карасев.

Планы по модернизации системы водоснабжения обсудили на общегородском совещании. Оно прошло под руководством первого заместителя главы городского округа Химки Родиона Левочки.

Так, на улице Панфилова отремонтируют центральный водопровод, восстановят канализационный коллектор на Железнодорожной, Первомайской улицах и улице Кирова. Также ежегодно специалисты «Мосводоканала» планируют менять не менее 5% сетей. Работы необходимо проводить для обеспечения стабильной работы системы.

Кроме того, сотрудники «Химкинского водоканала» круглосуточно контролируют работу ливневых насосных станций в округе. Они также принимают обращения о подтоплениях улиц, проездов и дворов. Телефон единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

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