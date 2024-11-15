Новую систему сопровождения инвесторов презентовали в Подмосковье

Новую подмосковную информационную систему «Инвестор» представили на площадке второго съезда министров экономического развития субъектов России. Благодаря автоматизации процесса скорость реализации проектов сократилась с трех до полутора лет.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, новую информационную систему удалось создать за полгода. Регион стал первым, кто внедрил такую CRM-систему управления инвестпроектами, и готов делиться этой практикой с другими регионами.

«В новую систему уже заведено более 1100 проектов, которые находятся под нашим контролем. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 2,1 триллионов рублей. Их реализация позволит создать в регионе более 250 тысяч рабочих мест. Порядка 850 из этих проектов — строительство новых предприятий, остальные предполагают модернизацию», — отметила Зиновьева.

В новой системе инвесторы получают доступ к личным кабинетам, а проекты ведут закрепленные менеджеры.

Компании получают дорожные карты с установленными сроками выполнения задач. Благодаря этой системе средний срок реализации инвестиционных проектов сократился с трех лет до полутора в зависимости от категории проекта.