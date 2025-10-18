Новую систему по защите животных от болезней начали применять на агрофирме в Дмитрове

Специалисты предприятия «Дубна Плюс» в Дмитровском муниципальном округе начали проводить регистрацию и учет крупного рогатого скота с помощью системы «Хорриот». Ее разработали сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных. С сентября маркирование поголовья на сельхозпредприятиях с помощью этой системы стало обязательным.

Главный ветеринар агропредприятия «Дубна Плюс» Валерия Фадеева отметила, что электронная система учета помогает предотвращать распространение заразных болезней среди животных. Помимо этого, разработка необходима для выявления источников и путей распространения возбудителей этих заболеваний. В этом направлении местные специалисты и сотрудники Дмитровской государственной ветеринарной станции работают совместно.

Хозяйство в Ольявидово курирует ведущий ветврач станции Владимир Ишуткин. Он обследует коров на такие заболевания, как туберкулез, лейкоз и бруцеллез. Врач также проводит вакцинацию животных против сибирской язвы и лептоспироза.

Отметим, что «Дубна Плюс» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Подмосковья. Компания выпускает натуральное молоко, а также является племенным репродуктором. На территории предприятия возвели молочно-товарные комплексы «Ильино» и «Саввино». Общая численность стада составляет порядка 2,5 тысяч голов.