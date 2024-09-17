Новую систему отопления установили в гимназии № 2 в Зарайске

Масштабная подготовка теплосетей прошла в Зарайске летом. Коммунальные службы промыли все системы, включая нежилые. В гимназии обнаружили проблему, поэтому приняли решение заменить инженерные коммуникации полностью.

Гимназия № 2 в Зарайске — самое крупное образовательное учреждение на 800 детей.

Во время опрессовки обнаружили дефекты буквально на всех этажах. Представитель Министерства образования Подмосковья и администрации округа выехали на место и разработали план действий. Им удалось быстро быстро получить субсидию и произвести ремонт за счет муниципальных средств.

Подрядчик заменил старые металлические трубы на пластиковые, поставил современные радиаторы. Однако во время ремонта обнаружили новую проблему.

«Подоконники здесь очень широкие, и раньше они опирались о коллекторы. Сейчас их нет, и поэтому мы должны были подумать, как их усилить», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

В итоге радиаторы и трубы спрятали в специальные решетки, которые не мешают обогревать помещения, а подоконники армировали.

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