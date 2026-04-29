Новую систему охраны лесов представили в Московской области

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин рассказал о современных методах защиты лесов в интервью телеканалу 360 (https://rutube.ru/video/5284964e520f68ca0aa67cb2c021218b/). Он подчеркнул важность использования цифровых технологий для предотвращения природных пожаров.

Одним из инновационных решений являются нейросети, которые анализируют данные с камер видеонаблюдения и спутниковых систем. Это позволяет быстро обнаруживать возгорания на ранних стадиях, что существенно сокращает время реагирования и повышает эффективность работы лесных служб.

Кроме того, в Подмосковье действует четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Она включает в себя наземное патрулирование, авиационный контроль, видеонаблюдение и космический мониторинг. Такой подход обеспечивает непрерывное наблюдение за лесным фондом региона и помогает быстро выявлять потенциальные угрозы.

Алексей Ларькин также отметил, что в Московской области регулярно проводятся экологические акции по посадке деревьев. Принять участие в них могут все желающие. О датах проведения мероприятий и регистрации можно узнать через региональные ресурсы и при поддержке местных администраций.